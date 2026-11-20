Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Akçapınar Azmağı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samurunun ördek avladığı anlar kameralara yansıdı.

Doğal güzelliği ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken Akçapınar Azmağı'nda kaydedilen görüntülerde, su samurunun su içerisinde bir ördeği takip ettiği görüldü. Bir süre ördeğin peşinden giden su samuru, uygun anı yakalayarak avını yakaladı. Su samurunun ördeği avladığı anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın dikkat çekici anlarını gözler önüne serdi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan su samurları, temiz su kaynakları ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önemli türler arasında yer alıyor. Akçapınar Azmağı'nda görüntülenen su samuru da bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı