Muğla Marmaris'te sağanak başladı, yağışın yarın öğleye kadar sürmesi bekleniyor

Muğla Marmaris'te sağanak başladı, yağışın yarın öğleye kadar sürmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'nin Güney Ege için verdiği yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış başladı. Yağışın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor; ilçede şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadı.
IHAAW155435-CVR/13-10-2026
- Güney Ege'de beklenen yağış başladı
(Fotoğraflı)
Güldemet Kızıl
MUĞLA (İHA) - Meteoroloji'nin Güney Ege için verdiği yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış başladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada Güney Ege'de beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Marmaris'te sağanak yağış başladı. Bugün öğle saatleri ile birlikte başlayan yağış ilçe genelinde yerel olarak etkili oluyor. Şu ana kadar ilçede yağıştan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmazken, yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
(OD-Y)
13.10.2026 15: 55: 54 TSI
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