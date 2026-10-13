Muğla Marmaris'te sağanak başladı, yağışın yarın öğleye kadar sürmesi bekleniyor

IHAAW155435-CVR/13-10-2026

- Güney Ege'de beklenen yağış başladı

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Meteoroloji'nin Güney Ege için verdiği yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış başladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Güney Ege'de beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Marmaris'te sağanak yağış başladı. Bugün öğle saatleri ile birlikte başlayan yağış ilçe genelinde yerel olarak etkili oluyor. Şu ana kadar ilçede yağıştan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmazken, yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

(OD-Y)

13.10.2026 15: 55: 54 TSI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı