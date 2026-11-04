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Muğla iç kesimlerinde sıcaklık 4 Kasım'dan itibaren 2 dereceye inecek

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Muğla iç kesimlerinde sıcaklık 4 Kasım'dan itibaren 2 dereceye inecek
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde sıcaklığın 4 Kasım'dan itibaren 2 dereceye kadar düşeceğini, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma, don ve yerel zirai don riski bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın iç kesimlerinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının 4 Kasım tarihinden itibaren 2 dereceye kadar düşeceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla'nın iç ve yüksek kesimleri 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, Bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği değerlendirilmektedir. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Ayrıca, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. İl merkezlerimizde 4 Kasım ila 9 Kasım 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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