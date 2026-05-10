Haberler

Alev savaşçıları sezona hazır

Alev savaşçıları sezona hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı orman yangın sezonu öncesi arazöz ve yangın ekibi için işbaşı eğitim programını tamamladı. Eğitimler, orman gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleştirildi ve ekiplerin yangınla mücadele hazırlıkları artırıldı.

Orman yangınlarına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da 2026 yılı orman yangın sezonu öncesi Muğla Orman Böle Müdürlüğü'nün yangınlarda görevli arazöz ve yangın ekibi işbaşı eğitim programını tamamlayarak görevli bulundukları bölgelerde teyakkuz halinde görevlerine başladılar.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik iş başı eğitimleri Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Muğla ve Aydın bölesindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünde yangınla mücadelede görev alan personele yönelik yapılan iş başı eğitimlerine, bölgede bulunan orman gönüllüleri de katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Milas Orman İşletme Müdürlüğü iş başı eğitimine katılarak uygulamalı eğitimleri yerinde takip etti.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli yapılan eğitimleri yerinde takip etti. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi ve Yangın Uzmanı Mehmet Oruç tarafından ekiplere iş başı eğitimi verildi. Ayrıca İş Güvenliği uzmanları tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Teorik eğitimlerin sonunda arazöz ekipleri arasında yarışmalar yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, "Herkes sağ salim, 2026 yangın sezonunun sonunda tekrar buraya gelip oturacağız. Birinci anlaşmamız bu, anlaştık mı? Arazöz operatörleri 5 kişi götürdüyse sağ salim 5 kişiyi geri getireceksin. Uzmanlık işi yaptığınız işler. Bilgi işi tecrübe işi. Gönül işi. Gönülden olmayan adam bu işi yapamaz. Allah'a şükür iki yıl çok güzel çalıştık. Bu yıl her çalışanın kendi performansı geçen yıl neyse daha iyi olmasını istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Güzel bir sezon geçirelim Allah'ın izniyle" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

Savaşın faturası hayli ağır oldu! Piyasalarda kriz kapıda
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı