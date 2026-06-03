Muğla'da denizlerin geleceği için kritik toplantı

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Denizcilik Atıkları" konulu ortak bir toplantı gerçekleştirildi. "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen toplantıda, temiz denizlerin sürdürülebilir gelecek için önemi vurgulandı.

Muğla'da denizlerin korunması, kirliliğin önlenmesi ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının devamı amacıyla önemli bir adım atıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, "Denizcilik Atıkları" konulu bir değerlendirme ve planlama toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma, her iki kurumun yetkilileri, teknik personel ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında uzmanlar tarafından balıkçı barınaklarının mevcut durumu, atık yönetim süreçleri ve denizcilik atıkları uygulamalarına ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı. Özellikle kıyı yapılarında atıkların doğru ayrıştırılması, depolanması ve bertaraf edilmesi süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiği ifade edildi. Denetimlerin ve mevcut mevzuat uygulamalarının titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda, bu yıl "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanan 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası'na da özel bir vurgu yapıldı. Mavi vatanın ve deniz ekosisteminin korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekilen sunumlarda, deniz kirliliğiyle mücadelenin sadece kurumların değil, tüm paydaşların ve vatandaşların ortak görevi olduğu hatırlatıldı.

Toplantının sonucunda sürdürülebilir bir gelecek vurgusu öne çıktı. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için denizlerin temiz tutulmasının hayati bir zorunluluk olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Denizlerimiz, hem biyoçeşitlilik hem de ekonomik anlamda Muğla'mızın en büyük zenginliklerinden biridir. Temiz denizler ve sürdürülebilir bir gelecek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda kurumlar arası iş birliğini en üst seviyede tutarak denizlerimizi korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı