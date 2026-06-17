Bolu'da muhteşem ay ve yıldız manzarası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde ay ve parlak bir yıldızın aynı karede buluşması görsel şölen sundu. Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldızın gökyüzündeki bu muhteşem uyumu görenleri mest etti.

Doğal güzellikleri, tarihi konakları ve yemyeşil doğasıyla bilinen Mudurnu ilçesinde, havanın kararmasıyla birlikte gökyüzüne bakan vatandaşlar ay ve yıldızın aynı karede olmasına tanıklık etti. İnce bir hilal şeklinde parlayan ayın hemen uç kısmında beliren parlak yıldız, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Türk bayrağındaki ay ve yıldız silüetini gökyüzüne taşıyan bu anlar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı