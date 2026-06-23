Miniklerden sıfır atık farkındalığı

Düzce Güzelbahçe Anaokulu'nda düzenlenen Sıfır Atık Sergisi, öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm çalışmaları ve renkli gösterilerle büyük ilgi gördü.

Düzce Güzelbahçe Anaokulu'nda Sıfır Atık Sergisi düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şube müdürleri, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan eserler sergilendi. Etkinlikte ise öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda ayrıca öğrencilerin sahnelediği ritim çubukları gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, çocukların sadece akademik başarılarıyla değil, güçlü değerlerle yetişmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Özer, çevre bilinci, sorumluluk duygusu ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılmasının geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmede önemli rol oynadığını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı