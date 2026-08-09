Samsun'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da kuvvetli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Samsun çevrelerinde yarın (10 Ağustos) saat 08.00 ile 16.00 arasında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı