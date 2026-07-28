Kayseri ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde 29 Temmuz 2026 Çarşamba sabahından itibaren kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve yüksek kesimlerde fırtına (50-70 km/saat) beklendiğini duyurdu. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Çarşamba (29.07.2026) sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.