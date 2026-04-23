Bayburt için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, şiddetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceğini bildirdi.

Meteorolojik uyarıya göre, bölgede güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 50 ila 70 kilometre, yüksek kesimlerde ise 80 kilometre hıza ulaşacak.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün bölge geneline ilişkin değerlendirmesinde, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra ise aralıklı yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlar için çığ tehlikesine de işaret edilirken, özellikle yüksek kesimlerde bulunacak vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı