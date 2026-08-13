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Erzurum ve Ardahan için Sarı Kodlu Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Erzurum ve Ardahan için Sarı Kodlu Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum'un doğu ilçeleri ile Ardahan geneli için bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 13.00-20.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışlar için 'Sarı' kodlu uyarı yayımlanırken, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum'un doğu ilçeleri ile Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün öğle saatlerinden itibaren hava hareketliliği bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, saat 13.00 ile 20.00 arasında Erzurum'un doğusunda yer alan Olur, Oltu, Şenkaya, Narman, Pasinler, Köprüköy, Horasan ve Karayazı ilçeleri ile Ardahan il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden "Sarı" kodlu uyarı

Yetkililer, yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. "Sarı" meteorolojik uyarı koduyla paylaşılan duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Sürücülerin de görüş mesafesinde azalma ve yollarda oluşabilecek su birikintileri nedeniyle ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli seyretmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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