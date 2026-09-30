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Meteoroloji uyarısı sonrası Sarıyer'de kuvvetli rüzgar denizde dalgalara yol açtı

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Meteoroloji uyarısı sonrası Sarıyer'de kuvvetli rüzgar denizde dalgalara yol açtı
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Sarıyer'de Meteoroloji uyarısının ardından kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi, denizde dalgalar oluştu. İstanbul'da sabah saatlerinden gece yarısına kadar saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde 80 kilometre hızında fırtına beklendiği, sel ve çatı uçmasına karşı uyarı yapıldı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Uyarının ardından Sarıyer'de etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar meydana geldi. Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğü görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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