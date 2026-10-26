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Meteoroloji Muğla'nın güney ve doğu ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji Muğla'nın güney ve doğu ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ve doğusundaki ilçeler için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu ilçelerde 27 Ekim Salı ilk saatlerden itibaren şiddetli, yer yer aşırı yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla'nın Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden yağışların 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren Muğla'nın kuzey kıyılarında (Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula) kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve doğusunda (Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) şiddetli yer yer aşırı (76-100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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