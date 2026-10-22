Meteoroloji Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'e sağanak, Marmara'da sis bekliyor

Meteoroloji Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'e sağanak, Marmara'da sis bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'da pus ile yer yer sis bekleniyor.
Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25