Meteoroloji Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'e sağanak, Marmara'da sis bekliyor

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Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Kaynak: İhlas Haber Ajansı