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Meteoroloji, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta öğleden sonra sağanak yağış bekliyor

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Meteoroloji, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta öğleden sonra sağanak yağış bekliyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde pus ile yer yer sis görülmesi ve rüzgarın zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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