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Meteoroloji Erzincan'da 40-60 km/s rüzgar ve sağanak yağış bekliyor

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Meteoroloji Erzincan'da 40-60 km/s rüzgar ve sağanak yağış bekliyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Rüzgarın yer yer saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Bayburt ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Erzincan ve çevrelerinde rüzgarın yer yer saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği kaydedildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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