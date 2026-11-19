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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım Cuma günü Düzce'nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre 20 Kasım 2026 Cuma günü öğle saatlerinden sonra bölgede etkili olması beklenen sağanak yağışların bazı noktalarda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Uyarı kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, Düzce'nin ise kıyı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıya göre kuvvetli yağışın 20 Kasım Cuma günü saat 15.00'te başlaması ve aynı gün saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı