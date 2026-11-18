Meteoroloji Diyarbakır, Batman ve Siirt için kuvvetli kar ve yağmur uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman ve Siirt için kar ve yağmur uyarısı yaptı. Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinde yerel 51-75 kg/m2, Siirt'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzeyinde 21-50 kg/m2 yağış bekleniyor; sel, su baskını ve heyelana karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri için kar ve yağmur yağışı uyarısında bulundu.
Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzeyinde (Lice ve Kulp) ve Batman'ın kuzeyinde (Kozluk ve Sason) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Siirt'in kuzeyinde (Baykan ve Şirvan) ve Diyarbakır'ın kuzeyinde (Ergani, Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro ve Silvan) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağışlı olacağı, yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.