Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri için kar ve yağmur yağışı uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzeyinde (Lice ve Kulp) ve Batman'ın kuzeyinde (Kozluk ve Sason) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Siirt'in kuzeyinde (Baykan ve Şirvan) ve Diyarbakır'ın kuzeyinde (Ergani, Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro ve Silvan) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağışlı olacağı, yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı