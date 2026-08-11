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Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı

Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yetkililer, öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, Dolu ve Yıldırıma Karşı "Tedbir" Çağrısı

Yetkililer, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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