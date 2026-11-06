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Meteoroloji Çankırı, Bolu, Karabük ve Kırıkkale'ye zirai don uyarısında bulundu

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Meteoroloji, Çankırı için 7-14 Kasım arasında zirai don tahmini yaptı. Cumartesi'yi Pazara bağlayan geceden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de hafif ve yer yer orta şiddette don bekleniyor; tarımsal faaliyetlerle uğraşanların tedbirli olması istendi.

Çankırı'da-11 Kasım tarihleri arasında beklenen zirai don sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den Çankırı için 7-14 Kasım tarihleri arası için zirai don tahmininde bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan çıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte Cumartesi'yi Pazara bağlayan geceden itibaren bölgemizde Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illerimizde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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