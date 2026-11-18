Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, aralıklı sağanak ve yağmur, 1700 metre ve üzerindeki rakımlı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde don hadisesi, tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı