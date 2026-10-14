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Meteoroloji, Bingöl'de 15 Ekim'den itibaren kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji, Bingöl'de 15 Ekim'den itibaren kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl genelinde 15 Ekim 2026 saat 00.00'dan 16 Ekim saat 06.00'ya kadar kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, 15 Ekim 2026 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Bingöl genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 15 Ekim 2026 saat 00.00'da başlayıp 16 Ekim 2026 saat 06.00'ya kadar sürmesi beklenen yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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