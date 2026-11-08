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Meteoroloji Adana'da bugün fırtına uyarısı yaptı, rüzgar 80 kilometreye ulaşacak

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Meteoroloji Adana'da bugün fırtına uyarısı yaptı, rüzgar 80 kilometreye ulaşacak
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Meteoroloji, Adana'da bugün kuzey yönlerden esecek rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Kentte çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı tedbir istenirken, rüzgarın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Adana'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey yönlerden esecek rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 8 Kasım Pazar günü Adana genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kent genelinde havanın çok bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 17 derece olacağı öngörülüyor. Özellikle gün içerisinde etkisini artırması beklenen rüzgarın hissedilen sıcaklığı da düşürmesi bekleniyor.

Çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat!

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yetkililer, özellikle açık alanlarda ve rüzgara maruz kalabilecek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan kuvvetli rüzgarın bugün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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