Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'da yarın kuvvetli sağanak bekliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'da yarın kuvvetli sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Muğla genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m) yağış bekleniyor; ani sel, su baskını, yıldırım, kıyıda hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Salı) yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.
Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.