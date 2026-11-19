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Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde pus beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kars genelinde bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde aralıklı yağışların görüleceği, yüksek kesimler ve yer yer kent genelinde yağışın karla karışık yağmur şeklinde etkili olabileceği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde ise pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Özellikle görüş mesafesinin düşebileceği saatlerde sürücülerin trafikte dikkatli olması, hızlarını hava ve yol şartlarına göre ayarlamaları istendi.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken Kars'ta soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettirse de sıcaklıkların mevsim ortalamalarının üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış anında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşların özellikle yağış, pus ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği saatlerde dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı