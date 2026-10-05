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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, beklenen yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21/50 kg/m) olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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