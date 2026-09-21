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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzincan ve çevresinde öğle sonrası sağanak bekliyor

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzincan ve çevresinde öğle sonrası sağanak bekliyor
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Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yetkililer, yağışların etkili olabileceği saatlerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Erzincan ve çevresinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve batı kesimleri ile Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışların etkili olabileceği saatlerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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