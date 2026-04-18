Yaylalardaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü

Mersin'in yayalarında meydana gelen şiddetli yağışlar, dereleri coşturdu. Sel suları Akdeniz'le buluşarak bölgeyi çamur rengine bürüdü. Dron ile görüntülenen sel, tarım arazilerine zarar vermeden derelere akarken, Limonlu Deresi'nde büyük bir taşkın önlendi.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin'de dün öğleden sonra başlayarak sabaha kadar yer yer etkili oldu. Özellikle yağışlar Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek rakımlarında daha etkili oldu. Erdemli'ye bağlı Güzeloluk, Elbeyli, Tozlu, Kızılen ve Güneyli mahalleleri ile Silifke'ye bağlı Çaltıbozkır ve Ovacık mahallelerinde dolu ile sağanağın ardından yer yer sel oluştu. Sel suları yaylalarda tarım arazilerine kısmen zarar verirken ciddi bir taşkın olmadan derelere döküldü. Erdemli'nin ortasından geçen Alata Deresi ve Limonlu Mahallesi'ndeki Limonlu Deresi'nin debisi yükseldi. Limonlu Deresi Bağışlı mevkiindeki işletmelerin olduğu bölgedeki ciddi bir taşkın olmaması zarar oluşmasını önledi. Derlerden akan çamurlu sular ise Akdeniz'le buluştuğu bölgeyi kahverengiye bürüdü. Derelerden akan çamurlu su ile denize döküldüğü bölge dron ile de havadan görüntülendi.

Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, "Yaylalarımızda çok şiddetli dolu yağışı nedeniyle, arkasına da yağmur yağdı, ırmaklarımız taştı. Şu anda zararımız yoktur şükürler olsun" diye konuştu.

İşletme sahiplerinden Tevfik Maralı ise, "Yağışlardan dolayı, karların erimesiyle sel taşkınları oluyor. Allah'a şükürler olsun ki sadece içinden geçti. Baskın aniden geldi. Ben de müdahale yaptım ve fazla da bir taşkınımız yok, bir zayiatımız yok" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Eski kaptanlar dümene geçti