Mersin'de mayısta kar yağışı etkili oldu, yaylalar beyaza büründü

Kış mevsimini uzun yıllar sonra bu kadar yağışlı geçiren Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Yüksek rakımlı bir çok mahalle, sabaha karşı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava 2 gündür Mersin genelinde zaman zaman etkili oluyor. Genelde yağmur olarak etkili olan yağışlar bugün sabaha karşı yerini yüksek rakımlarda kara bıraktı. Özellikle Erdemli ve Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerindeki bir çok mahallede yağan kar çevreyi beyaza bürüdü. Erdemli ilçesine bağlı bin 300 rakımlardaki Güneyli, Güzeloluk, Sorgun ve Toros mahallelerinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Güne karla uyandıklarını belirten Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, "Günlerden 4 Mayıs 2026. Burası Erdemli Güzeloluk köyü. Sabah kalktığımızda bizi bir sürpriz karşıladı. Mayıs ayında şimdiye kadar böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık ve çok güzel bir manzara oluştu" dedi.

Sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Öte yandan valilik Merkez Akdeniz ve ile Tarsus ilçesi için sel, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre Bugün Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçeleri, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın il geneli Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MERSİN

