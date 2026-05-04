Haberler

Mersin'de mayısta kar yağışı etkili oldu, yaylalar beyaza büründü

Mersin'de mayısta kar yağışı etkili oldu, yaylalar beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış mevsimini uzun yıllar sonra bu kadar yağışlı geçiren Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Kış mevsimini uzun yıllar sonra bu kadar yağışlı geçiren Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Yüksek rakımlı bir çok mahalle, sabaha karşı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava 2 gündür Mersin genelinde zaman zaman etkili oluyor. Genelde yağmur olarak etkili olan yağışlar bugün sabaha karşı yerini yüksek rakımlarda kara bıraktı. Özellikle Erdemli ve Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerindeki bir çok mahallede yağan kar çevreyi beyaza bürüdü. Erdemli ilçesine bağlı bin 300 rakımlardaki Güneyli, Güzeloluk, Sorgun ve Toros mahallelerinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Güne karla uyandıklarını belirten Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, "Günlerden 4 Mayıs 2026. Burası Erdemli Güzeloluk köyü. Sabah kalktığımızda bizi bir sürpriz karşıladı. Mayıs ayında şimdiye kadar böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık ve çok güzel bir manzara oluştu" dedi.

Sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Öte yandan valilik Merkez Akdeniz ve ile Tarsus ilçesi için sel, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre Bugün Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçeleri, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın il geneli Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi