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Meriç Nehri’nde 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı

Meriç Nehri’nde 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı
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Edirne’de Meriç Nehri’nde balıkçılar tarafından yakalanan 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki dev yayın balığı görenleri şaşırttı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçılar tarafından yakalanan 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki dev yayın balığı görenleri şaşırttı.

Meriç Nehri'nde balıkçılık yapan vatandaşların ağlarına dev bir yayın balığı takıldı. Sudan çıkarılan balığın uzunluğu ölçüldüğünde 2 metre 45 santimetre olduğu belirlendi.

Dev yayın balığını gören vatandaşlar şaşırırken, balığın görüntüleri de büyük ilgi gördü. Meriç Nehri'nde zaman zaman bu boyutlara ulaşan yayın balıklarının yakalanması, bölgedeki balıkçılığın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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