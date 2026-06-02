Haberler

Haziran ayında 4 metreyi aşan karı görmek için Mereto Dağına tırmanıyorlar

Haziran ayında 4 metreyi aşan karı görmek için Mereto Dağına tırmanıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin metre rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan vatandaşlar, haziran ayında 4 metreyi aşan kar ve yeşil manzaranın tadını çıkarıyor. Bölgenin en yüksek dağı olan Mereto, yol çalışmalarıyla ziyaretçilere güvenli ulaşım imkanı sunuyor.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin metre rakımlı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en yüksek dağı olan Mereto Dağına tırmanan vatandaşlar, haziran ayında 4 metreyi aşan karın ve muhteşem yeşil manzarasının keyfini çıkarıyor.

Bir yıl boyunca karı eksik olmayan Mereto Dağına tırmanan Sason Çalışırlar köyü muhtarı Yahya Yaşar, Mereto Dağının yalnızca Sason'un değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Halk arasında "Nuh Aleyhisselam ile konuşan dağ" olarak bilinen Mereto'nun tarihi ve manevi yönüyle dünyada özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Yaşar, zirvesinde Haziran ayında 4 metreyi aşan karın bulunduğu Mereto Dağına yapılan yol çalışmaları sayesinde artık ziyaretçilerin zirveye güvenli ve rahat şekilde ulaşabildiğini belirtti.

Sason Yolüstü köyü muhtarı Züleyha Avunç ise Mereto Dağının doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin göz bebeği olabilecek bir hazine olduğunu söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor