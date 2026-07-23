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Melen Çayı'nda kaçak avcılığa geçit yok

Melen Çayı'nda kaçak avcılığa geçit yok
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Düzce ve Sakarya İl Tarım Müdürlükleri, Melen Çayı'nda kaçak avcılığa yönelik denetimlerde 30 pinter ve 5 takım uzatma ağı ele geçirdi. Canlı balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce (İHA) – Düzce ve Sakarya İl Tarım Müdürlüklerinin ortaklaşa olarak Melen Çayı'nda kaçak avcılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 30 pinter ile 5 takım uzatma ağı ele geçirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sakarya Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla Melenağzı-Kozluk Köprüsü güzergahında denetim yaptılar. Yaklaşık 9 kilometrelik alanda gerçekleştirilen kontrollerde, Melen Çayı'na mevzuata aykırı şekilde bırakıldığı tespit edilen sahipsiz 30 pinter ve 5 takım uzatma ağı sudan çıkarılarak muhafaza altına alındı. Av araçlarının içerisinde canlı olarak bulunan balıklar ise ekipler tarafından çıkarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlardan kaçak avcılık faaliyetleriyle karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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