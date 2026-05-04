Mayıs ayında açan çiçekleri kar beyaza bürüdü

Kastamonu'da ilkbaharda açan çiçekler, mayısta yağan karın altında kaldı. Kış ve ilkbaharın bir arada yaşandığı kentte ortaya mest eden görüntüler çıktı.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karla birlikte Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı. "Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" dizeleriyle adına türküler yazılan Ilgaz Dağı'nda ortaya mest eden görüntüler çıktı. Kentte ilkbaharda açan çiçekler ise mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada yaşandığı Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar havadan görüntülendi.

"Ilgaz Dağı'nda her an her mevsim yaşanabiliyor"

Mevsim geçişlerinde Kastamonu'da doğanın farklı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Arkamızda bahar ayının, yaz mevsiminin sembolü olan çuha çiçekleri bulunuyor. Çok güzel açmışlar ama şu anda kar, çuha çiçeklerinin üzerini kaplıyor. Bir doğa fotoğrafçısı olarak bize müthiş güzellikler sunuyor. Bu mevsimde kar fotoğrafı, çiçek fotoğrafı çok güzel görünüyor. Ilgaz Dağı'nda sadece bir mevsim değil, her an her mevsim yaşanabiliyor. Bir hafta önce çok güzel bahar çiçeklerini çekmek için bu bölgeye çıkmıştım. Şimdi ise kış mevsiminde olmayan kar şu anda yağıyor. Bu kadar güzel bir dağ, bu kadar güzel bir doğa, bu kadar güzel bir alan Kastamonu'nun dışında, başka bir yerde yok diye zannediyorum" dedi.

"Kış ile ilkbaharın kesişim noktasını görüyoruz"

İlkbahar ve kış mevsiminin aynı anda yaşandığını söyleyen Keleş, "Şu anda Ilgaz Dağının eteklerine doğru indiğimiz zaman Beşdeğirmenler mevkiinde, sanki bıçak gibi kesilmiş şekilde kış ile ilkbaharın kesişim noktasını görüyoruz. Ilgaz Dağının üst taraflarında yer alan ağaçlar, bembeyaz kar altındayken alt kısmında da açan çiçekler, yeşeren meşe ağaçlarını görebiliyoruz. Bu da bize çok güzel manzara fotoğrafı sunuyor. Mevsim geçişleri bu bölgede o kadar güzelleşiyor ki inanılmaz bir görsel sunuyor" diye konuştu. - KASTAMONU

