Marmaris'te sapanla tohum topu attılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde büyük orman yangınlarının ardından doğayı yeniden canlandırmak için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı ve aynı zamanda İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş, örnek bir projeye daha imza attı.

Özellikle İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla dikkat çeken Muhtar Ali Demirtaş, bu kez kızıyla birlikte çorak tepelerin yeniden yeşermesi için sahaya çıktı. Demirtaş, hazırladıkları tohum toplarını sapan yardımıyla geniş alanlara ulaştırarak doğaya umut ekti. İçmeler mahallesi Asparan mevkiinde attıkları, Defne, Akasya ve Kızılçam tohumlarını kil ile birleştirerek tohum topu haline getiren Demirtaş ve dernek üyeleri ve gönüllüler bu yöntemin hem pratik hem de etkili olduğunu belirtti. Sapan kullanarak tohum toplarını daha uzak mesafelere ulaştırdıklarını ifade eden Demirtaş, bu sayede daha geniş alanlarda doğal yeşillenmenin sağlanabileceğini söyledi.

Yapılan çalışmanın sadece bugünü değil geleceği de kapsadığını vurgulayan Demirtaş, "Amacımız, yangınlarla zarar gören doğamızı yeniden ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Marmaris bırakmak" derken tohum topları hazırlayarak kendilerine ulaştıran Trabzon Ortahisar Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de şükranlarını iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı