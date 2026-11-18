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Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri yaşandı.

İDO'da Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09.05 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferinin iptal edildiği belirtildi.

Şehir Hatlarında ise, elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

BUDO'da ise iptal edilen seferler şöyle:

-19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı