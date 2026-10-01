Mardin Mazıdağı'nda Karasu Çayı ve vadisindeki şelaleler dronla görüntülendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Karasu Çayı ve vadisi dronla görüntülendi.

Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde bulunan vadi, vadi yatağı boyunca sıralanan ağaçları ile irili ufaklı şelaleleriyle havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş güzergahına sahip vadi, su ve kuş sesleri eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve renkli bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı