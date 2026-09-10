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Mardin Ilısu Barajına 1 milyon şabut balığı bırakıldı

Mardin Ilısu Barajına 1 milyon şabut balığı bırakıldı
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Mardin’in Dargeçit ilçesinde su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak ve sucul ekosistemin desteklenmesi amacıyla Ilısu Barajına 1 milyon şabut balığı bırakıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak ve sucul ekosistemin desteklenmesi amacıyla Ilısu Barajına 1 milyon şabut balığı bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Dargeçit Kaymakamı Bayram Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat İskenderoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşkın katıldı. Program kapsamında 1 milyon şabut balığı Ilısu Barajının sularıyla buluşturuldu. Çalışmayla bölgedeki balık popülasyonunun artırılması, sucul yaşamın desteklenmesi ve ekosistemin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Programda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Köse, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Kaymakam Köse, gerçekleştirilen çalışmanın başta Dargeçit olmak üzere bölgedeki tüm sınır kentlere fayda sağlamasını temenni etti. Köse, çalışmalarda emeği bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat İskenderoğlu ile kurum personeline gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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