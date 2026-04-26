Maraş depremlerinde ağır hasar alan camii yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki caminin yıkım işlemi tamamlandı.

Maraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde ağır hasar alan Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi'ndeki caminin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine yeni modern cami yapılacak. Petekkaya Mahallesi muhtarı Hacı Kılıç, 6 Şubatta yaşanan depremde camilerinin ağır hasar aldığını belirterek, halkın can güvenliği için camiyi yıktıklarını, hayırsever duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

