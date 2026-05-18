Manisa'da ormanlık alanda yüzlerce kilo çöp toplandı

Manisa'da 'Orman Benim' kampanyası kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar el ele vererek orman yangınlarına neden olabilecek cam, plastik ve kağıt atıkları tek tek topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Orman Benim' kampanyası, Manisa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında doğaya atılan ve orman yangınlarına neden olabilecek yüzlerce kilo atık toplandı.

Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesinde bulunan Mevlevihane'nin yanındaki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar ellerindeki çöp poşetleriyle çevrede bulunan cam, plastik, kağıt ve çeşitli yanıcı atıkları topladı.

Kampanya ile orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin çevresindeki yanıcı maddelerin azaltılması ve çevrenin temiz tutulması hedefleniyor. Ayrıca toplumda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması ve yangın riskine neden olabilecek davranışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Yangına sebep olabilecek atıkları doğaya atmayalım, gördüğümüzde temizleyelim. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım." mesajı verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı