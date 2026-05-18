Haberler

Manisa'da ormanlık alanda yüzlerce kilo çöp toplandı

Manisa'da ormanlık alanda yüzlerce kilo çöp toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Manisa'da protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar orman yangınlarına neden olabilecek cam, plastik ve kağıt atıkları topladı.

Manisa'da 'Orman Benim' kampanyası kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar el ele vererek orman yangınlarına neden olabilecek cam, plastik ve kağıt atıkları tek tek topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Orman Benim' kampanyası, Manisa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında doğaya atılan ve orman yangınlarına neden olabilecek yüzlerce kilo atık toplandı.

Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesinde bulunan Mevlevihane'nin yanındaki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar ellerindeki çöp poşetleriyle çevrede bulunan cam, plastik, kağıt ve çeşitli yanıcı atıkları topladı.

Kampanya ile orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin çevresindeki yanıcı maddelerin azaltılması ve çevrenin temiz tutulması hedefleniyor. Ayrıca toplumda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması ve yangın riskine neden olabilecek davranışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Yangına sebep olabilecek atıkları doğaya atmayalım, gördüğümüzde temizleyelim. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım." mesajı verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra bir ilk: Mezarlar açılıyor
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor

Şeker sanıp yuttuğu cisim, küçük çocuğu öldürüyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık