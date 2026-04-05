Sarıgöl Ovası'nda su sevinci

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ovalarında, son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri istenilen düzeye ulaştı. Çiftçiler, yaz sezonu öncesi sulama sorunlarının önüne geçildiğini belirterek, verim ve ürün kalitesinin artacağını vurguladı.

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ovalarında üreticilerin yüzü güldü. Son yağışlarla birlikte bölgedeki barajlarda su seviyeleri istenilen düzeye ulaşırken, yaz sezonu öncesi sulama konusunda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçildi.

Kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların ardından Sarıgöl Ovası'nı sulayan Buldan Barajı ile Sarıgöl ve Alaşehir ovalarına hizmet veren Afşar Barajı'nda doluluk oranları yükseldi. Özellikle Afşar Barajı'nda doluluk seviyesinin artmasıyla birlikte fazla suyun tahliyesi amacıyla kapaklar açılırken, kontrollü su salımına başlandı.

Bölgedeki çiftçiler, barajlardaki doluluk oranlarının yüz güldürdüğünü belirterek, yaz aylarında sulama sorunu yaşamayacak olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Yağışların bereketli geçtiğini dile getiren üreticiler, bu durumun hem verim hem de ürün kalitesi açısından olumlu yansımalar sağlayacağını söyledi.

Öte yandan Buldan Barajı'nın yıllar önce kapalı sulama sistemine geçirilmesi sayesinde daha geniş tarım arazilerinin sulanabildiği vurgulandı.

Afşar Barajı'nın yalnızca tarımsal sulama için değil, aynı zamanda Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerine içme suyu sağladığı da belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı