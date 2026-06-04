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Bisiklet binme ve çevre temizliği etkinliği

Bisiklet binme ve çevre temizliği etkinliği
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet sürüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ünlü sanatçı Tuğba Özay da katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet binme ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan etkinliğe Manavgat protokolü ve vatandaşların yanı sıra ünlü sanatçı Tuğba Özay da katıldı.

Etkinliğe katılanlar Şavlak mevkiine kadar bisiklet sürerken burada küçük bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiler.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Manavgat'ta bisiklet etkinliği düzenlendiğini belirterek, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın katılımıyla Manavgat Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak yıl boyu birçok etkinlik yapıyoruz. Bugün temamız sağlıklı yaşam ve temiz çevre. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayıp Küçük Şelale önünde küçük bir temizlik yapacağız. Temizliğin ardından Manavgat Gençlik Merkezi bahçesinde katılımcılara makarna ikramımız olacak" dedi.

Tuğba Özay Dünya Bisiklet Günü kapsamında Manavgat'ta düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepimizin sosyal sorumluluk bilincinde olması gerekir. Bu farkındalığa, bu sosyal sorumluluk projesine ben de en azından hani çorbada benim bir tuzum oluyorsa, bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. En doğru şey gerçekten en doğrusu tabii ki eğitim ama hani bazılarının belli bir yaştan sonra eğitemiyoruz ya. Onları da nasıl eğiteceğiz? Bu da bir eğitimdir. Cezayla. Çıkacak kardeşim o para onların cebinden. Çöp mü attı? Sigara izmariti mi attı? Yere mi tükürdü? Avrupa'daki, Japonya'da var bu uygulama? Biz de aynı uygulamayı Türkiye'de yaşatalım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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