Malatya Darende'de nesli tehdit altındaki yaban keçileri su içerken kaydedildi

Malatya Darende'de nesli tehdit altındaki yaban keçileri su içerken kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı'nda nesli tehdit altındaki yaban keçileri su içerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürü halindeki keçiler bir süre sonra yeniden yüksek kesimlere yönelerek gözden kayboldu.
Nesli tehdit altındaki yaban keçileri, Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı'nda su içerken görüntülendi.
Darende'ye bağlı Hisarkale Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda vatandaşlar Tohma Çayına inerek su içen yaban keçilerini fark etti. Sürü halindeki keçiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre su içen keçiler, daha sonra yeniden yüksek kesimlere yönelerek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı