Malatya'da ters laleler doğayı renklendirdi

Malatya'da ters laleler doğayı renklendirdi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan ters laleler doğaya renk kattı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan ters laleler doğaya renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altında bulunan ters laleler, Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı, Resuluşağı ve Aliçeri koridorunda, yaklaşık bin 200 rakımlı bölgelerde çiçek açtı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret etti. İlçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nden bölgeye gelen Mehmet Demirkaya ters lalelere olan merakı nedeniyle ziyarette bulunduğunu belirterek, lalelerle ilgili çeşitli hikayelerin olduğunu ifade etti.

Ters laleleri görmeye gelen bir diğer ziyaretçi Cumali Toydaş ise endemik bir tür olan lalelerin koparılmasının yasak olduğunu hatırlatarak kurala uymayanlara cezai işlem uygulandığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
