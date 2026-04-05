Malatya'da vaşak-köpek kavgası kamerada

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile bir köpeğin kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Dakikalarca süren kavgayı bölgedeki vatandaşlar ayırdı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yaşanan olayda nadir görülen ve nesli koruma altında bulunan bir vaşak, dağlık bir alanda karşılaştığı köpekle kavgaya tutuştu. Dakikalarca süren ve çevredeki vatandaşların fark ederek müdahale ettiği olayda, yara almayan vaşağın doğal yaşam alanına geri döndüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı