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Malatya'da nadir görülen vaşak çifti, su içmek için geldikleri yalakların önünde fotokapanlara yansıdı.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, iki vaşağın su yalaklarının bulunduğu alana geldiği görüldü. Bir süre su içen vaşak çifti, daha sonra geldikleri bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaşımında, "Doğanın saklı sakinlerinden vaşak, bu kez çift olarak karşımızda. Onlar için hazırladığımız su yalaklarının önünde fotokapanlarımıza yansıyan bu özel anlar, yaban hayatının güzelliklerini gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı