Kırklareli'nde tarlalar açan gelinciklerle kırmızıya büründü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açan gelincikler, bahar havasında bisiklet grubu tarafından keşfedildi. Dronla havadan görüntülenen tarlalar, doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu.
Lüleburgaz'da faaliyet gösteren bisiklet grubu üyeleri, Gökhan Karataş öncülüğünde gelinciklerle kaplanan tarlalarda sürüş gerçekleştirdi. Bahar havasında pedal çeviren grup, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Özellikle kırsal alanlarda yoğun şekilde görülen gelincikler, eşsiz manzaralar sundu. Kırmızıya bürünen tarlalar dronla havadan görüntülendi. Doğaseverlerin ilgisini çeken bölgede oluşan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. - KIRKLARELİ