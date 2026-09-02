Haberler

Lüleburgaz'da Tarım Bayilerine Sıkı Denetim

Lüleburgaz'da Tarım Bayilerine Sıkı Denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Lüleburgaz'da tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerini denetledi; ürün uygunluğu, depolama ve kayıt sistemleri kontrol edildi. Denetimler program dahilinde devam edecek.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetimleri devam ediyor.

Lüleburgaz'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetimlerinde; ürünlerin mevzuata uygunluğu, depolama şartları, kayıt sistemleri ve etiket bilgileri incelendi. Güvenilir ve izlenilebilir tarımsal üretim sağlanması amacıyla, saha denetim çalışmaları planlanan programlar dahilinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken felaketi yaşadılar
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler