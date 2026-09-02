Lüleburgaz'da Tarım Bayilerine Sıkı Denetim

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetimleri devam ediyor.

Lüleburgaz'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetimlerinde; ürünlerin mevzuata uygunluğu, depolama şartları, kayıt sistemleri ve etiket bilgileri incelendi. Güvenilir ve izlenilebilir tarımsal üretim sağlanması amacıyla, saha denetim çalışmaları planlanan programlar dahilinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı