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Lüleburgaz'da bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi

Lüleburgaz'da bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi
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Kırklareli Lüleburgaz'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri bayilerini denetledi. Denetimlerde ürünlerin mevzuata uygunluğu, depolama, kayıt ve etiket bilgileri kontrol edildi; yetkililer denetimlere devam edileceğini açıkladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimler devam ediyor.

Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygunluğu, depolama şartları, kayıt sistemleri ve etiket bilgileri kontrol ediliyor. Yetkililer, üreticilerin sağlık ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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