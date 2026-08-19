Lüleburgaz'da bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimler devam ediyor.

Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygunluğu, depolama şartları, kayıt sistemleri ve etiket bilgileri kontrol ediliyor. Yetkililer, üreticilerin sağlık ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı