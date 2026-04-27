Kütahya OSB'de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) düzenlenen Uçurtma Şenliği, yatırımcılar, çalışanlar ve ailelerinin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik boyunca çocuklar, palyaço ve maskot gösterileriyle doyasıya eğlenirken, çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kütahya OSB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan uçurtmaların gökyüzüyle buluşmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise adeta görsel bir şölen sundu. Gökyüzünü süsleyen birbirinden renkli uçurtmalar, şenliğe katılan herkese unutulmaz anlar yaşattı.

Şenlik kapsamında çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, sandviç ve meyve suyu ikramında bulunularak gün boyunca tam anlamıyla bir bayram havası yaşandı. Katılımcılar, hem sosyal bir etkinlikte bir araya gelmenin hem de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sanayinin yalnızca üretimden ibaret olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sosyal bağ ve birliktelik kültürü gerektirdiğini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün burada yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte aynı gökyüzüne bakarak aynı mutluluğu paylaşmak bizim için son derece kıymetli. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, yaptığımız her çalışmanın en anlamlı karşılığıdır. Kütahya OSB olarak sadece üretimde değil, sosyal yaşamda da değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı