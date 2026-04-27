Kütahya OSB'de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Kütahya OSB'de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen Uçurtma Şenliği, yatırımcılar, çalışanlar ve ailelerinin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) düzenlenen Uçurtma Şenliği, yatırımcılar, çalışanlar ve ailelerinin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik boyunca çocuklar, palyaço ve maskot gösterileriyle doyasıya eğlenirken, çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kütahya OSB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan uçurtmaların gökyüzüyle buluşmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise adeta görsel bir şölen sundu. Gökyüzünü süsleyen birbirinden renkli uçurtmalar, şenliğe katılan herkese unutulmaz anlar yaşattı.

Şenlik kapsamında çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, sandviç ve meyve suyu ikramında bulunularak gün boyunca tam anlamıyla bir bayram havası yaşandı. Katılımcılar, hem sosyal bir etkinlikte bir araya gelmenin hem de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sanayinin yalnızca üretimden ibaret olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sosyal bağ ve birliktelik kültürü gerektirdiğini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün burada yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte aynı gökyüzüne bakarak aynı mutluluğu paylaşmak bizim için son derece kıymetli. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, yaptığımız her çalışmanın en anlamlı karşılığıdır. Kütahya OSB olarak sadece üretimde değil, sosyal yaşamda da değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor

Saldırının arkasında hangi ülke var? Herkes İran diyor ama...

Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu