Kütahya'da kaçmaya çalışan kurbanlık kesim görevlisini savurdu

Kütahya'da bir kurban kesim alanında huysuzlanan tosun, kaçmaya çalışırken kendisini tutmaya çalışan bir görevliye çarparak onu yere savurdu. Görevli yara almadan kurtulurken, tosun diğer görevlilerce kontrol altına alındı.

Olay, kent merkezindeki kurban kesim alanında meydana geldi. Kesim işlemleri için hazırlanan kurbanlık tosun, kesim öncesinde bir anda huysuzlanarak bulunduğu alandan kaçmaya çalıştı. Hayvanın aniden hareketlenmesi üzerine kesim görevlileri ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Tosunu kontrol altına almak isteyen görevliler yoğun çaba harcarken, bu sırada hızla hareket eden kurbanlık tosun önünde bulunan bir kesim görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle görevli yere savrulurken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine koşan diğer görevliler, hem savrulan kişiye yardım etti hem de kaçmaya çalışan tosunu durdurmak için müdahalede bulundu.

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tosunun hızla hareket ettiği, görevlilerin hayvanı yakalamaya çalıştığı ve bir görevlinin çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu görüldü.

İlk kontrolü yapılan kesim görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan kurbanlık tosun ise diğer görevlilerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak kesim işlemi tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
